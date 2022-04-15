Однак особливої небезпеки ці заяви не несуть. Тим паче ресурсів у росіян залишилось обмаль. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.

Увага Україна показала, що може виводити з ладу навіть ядерну зброю Росії, – політолог

На його думку, заяви про "9 травня" – лише пропагандистські наративи, мета яких залякати громадян України.

"Це нам не загрожує, тому що росіяни продемонстрували, що навіть при тій наявній військовій машині та резервах, які у них були на початку війни, вони не здатні досягнути навіть мінімальних своїх цілей", – зазначив Веніславський.

Станом на сьогодні у них (росіян – 24 канал) вичерпуються запаси балістичних ракет. Залишилось 10 – 20% від початкового резерву,

– додав він.

Масових руйнацій не буде

Тож переживати, що цими ракетами завдадуть масових руйнацій точно не варто. Нардеп пояснив, що у Маріуполі, Волновасі, Харкові окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню. Це ті засоби ураження, які можуть діяти на відстані від 20 до 70 кілометрів.

"У росіян таких можливостей у 90% територія України немає, а де вони є Збройні Сили знають, як діяти", – запевнив Веніславський.