З точки зору ядерної безпеки це питання потрібно контролювати. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко.

Увага Була "Москва" – тепер нема, – глава Держприкордонслужби потролив Росію та її затонулий крейсер

Він вважає, що тут має спрацювати МАГАТЕ і з'ясувати питання, що взагалі робить ядерна зброя в українському Криму і в Чорному морі. Не треба чекати, поки Росія застосує її по мирних містах України.

Але якщо вони дійсно потонули і ці боєприпаси не змогли дістати – це ми показуємо, що можемо виводити з ладу абсолютно всю зброю, яка зараз є в наявності у Росії, включно з ядерною,

– вважає політолог.

Передісторія

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки. Невідомо, де вони зараз перебувають.