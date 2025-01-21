Екатерина Приймак, соучредитель фонда имени Максима Кривцова, рассказала 24 Каналу, что фонд делает все, чтобы память о Максиме жила. В течение прошлого года был проведен ряд мероприятий в его честь, в 2025 году запланированы новые ивенты.

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На вокзалах 22 января будет звучать стихотворение "Дали"

Вечер памяти Максима Кривцова состоится в заведении Squat 17-б по улице Терещенковская, 17-б (напротив парка Шевченко) в 18:30. Вход свободный. На встрече будет выступать любимая группа Максима "ДК Энергетик".

Максим был особенным человеком, потому что в нем вообще не было зла, человеческой гадости. Он всегда поддерживал всех, мог найти правильные слова. Он был невероятно талантлив, прошел долгий путь, закалил себя как воин в течение этих всех лет. Таких людей я больше не встречала,

– поделилась Приймак.

Кинообъединение украинских кинодокументалистов "Вавилон'13" экранизировало стихотворение Максима Кривцова, а одна из его песен вошла в фильм "Наши котики". Его песни можно найти на платформе YouTube, в частности 3 его песни поет Yurcash: "Желтый скотч", "Господствующая высота", "Он в ВСУ, она в ТРО".

В День рождения Максима Кривцова в среду, 22 января, на вокзалах в городах Украины с согласия Укрзализныци будет звучать фрагмент из его стихотворения "Я стану путешественником". Благодаря этому, как отметила Приймак, будет возможность многим людям познакомиться с творчеством погибшего поэта.

На вечер памяти в Киеве 22 января приглашают всех желающих, чтобы вспомнить фигуру Максима Кривцова в кругу всех, кто любил его творчество и тех, кто хотел бы с ним познакомиться. Читать поэзию "Дали" будет его отец Александр Кривцов, культурный блогер София Безверхая, боевой медик Анна Васик, кинорежиссер Максим Наконечный.

Напомним, Максим Кривцов в 2014 году стал на защиту Украины, ушел на фронт добровольцем. Позже работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub. Когда Россия осуществила широкомасштабную агрессию против Украины, Кривцов присоединился в ряды ВСУ, чтобы снова давать отпор врагу. Погиб воин в возрасте 33 лет. О его смерти стало известно 7 января 2024 года.