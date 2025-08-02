Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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Что известно о вечеринке в столичном клубе в День траура?

Полицейские в соцсетях обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение вечеринки в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на Киев, в результате которой погиб 31 человек, среди которых 5 детей.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба,

– рассказали правоохранители.

Присутствующих привезли в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и статье 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского).

Как отметили в полиции нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

"По факту шумной вечеринки в траурный день начато уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Досудебное расследование продолжается", – резюмировали там.