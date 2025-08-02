Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

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Що відомо про вечірку в столичному клубі в День жалоби?

Поліцейські в соцмережах виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на Київ, внаслідок якої загинула 31 людина, серед яких 5 дітей.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу,

– розповіли правоохоронці.

Присутніх привезли до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та статтею 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського).

Як зазначили в поліції порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

"За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Досудове розслідування триває", – резюмували там.