Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи на фейсбук-сторінках Ліцею №13 Святошинського району міста Києва та Європейської школи бізнесу Міжнародного європейського університету.

До теми "Один із найжорстокіших ударів": Зеленський побував на місці атаки в Києві

Що відомо про загиблих вихованців ліцею №13 у Києві?

У ліцеї №13 повідомили, що внаслідок ракетного удару, який вночі 31 липня накрив житлові райони Києва, загинули учениці – Аліна Гуменюк (6-А клас), Анастасія Гуменюк (9-А клас) та їхня мама.

Ця родина була переселенцями з Донбасу. Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут. У їхній квартирі – вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси – порожнеча,

– зазначили у навчальному закладі.

За словами педагогів ліцею, Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками.

"Ми пам'ятатимемо їх усмішки, добрі серця, бажання жити й вчитися", – сказали представники ліцею.



Аліна та Анастасія Гуменюк загинули внаслідок російської атаки по Києву 31 липня / Фото ліцею №13 Святошинського району міста Києва

Також під час цієї нічної атаки загинув випускник ліцею Владислав Гайовий. У навчальному закладі пишуть про нього як про світлого, доброго, вихованого юнака.

Це біль, що не має меж. Це трагедія, яка залишиться з нами назавжди. Це не просто втрати. Це діти. Це наші діти. І ми ніколи цього не пробачимо,

– додали в ліцеї.

В Європейській школі бізнесу Міжнародного європейського університету додали, що Владислав Гайовий був студентом їхнього вищого навчального закладу спеціальності Менеджмент. Разом із хлопцем внаслідок атаки також загинули його мати, рідний брат та дядько, у живих залишилися лише його батько та молодший брат.



Владислав Гайовий також став жертвою російського удару по столиці / Фото ліцею №13 Святошинського району міста Києва

"Ця втрата є невимовно болючою як для родини, так і для всієї нашої університетської спільноти. Світла пам'ять Владиславу – талановитому, щирому, цілеспрямованому студенту, який мав великі мрії та амбітні плани", – йдеться у дописі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Аліна та Анастасії Гуменюк, а також Владислава Гайового через їхню загибель внаслідок російської атаки по Києву 31 липня.