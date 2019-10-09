Вечеринка удалась: парень уснул в такси и оказался в другом конце страны

В Шотландии 20-летний парень Джозеф Ферджи после шумной вечеринки заказал такси, чтобы поехать домой. К сожалению, парень уснул в машине и проснулся уже в другой части страны.

Курьезный случай произошел в Эдинбурге, пишет Daily Mail.

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Около 5 часов утра Джозеф вызвал такси, вся поездка домой должна была занять 15 минут. Джозеф так хорошо оторвался на вечеринке, что случайно уснул в машине.

Джозеф Ферджи проснулся в 8:30 и, когда вышел из авто, не узнал местность. На видео он говорит, что его ошибочно высадили в городе Масселбург. Сон обошелся парню в 400 фунтов, а это около 12 тысяч гривен.

Впоследствии Джозеф выяснил, что таксист вез его 180 километров в город Керкубри.

Возвращаться назад парню пришлось автобусами и поездами. Любитель вечеринок приехал домой через 12 часов после того, как вышел из клуба.

Парень уснул в такси и оказался в другом конце страны: курьезное видео