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      Вечеринка удалась: парень уснул в такси и оказался в другом конце страны

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      Парень уснул в такси и оказался в другом конце страны
      Парень уснул в такси и оказался в другом конце страны / Скриншот из видео

      В Шотландии 20-летний парень Джозеф Ферджи после шумной вечеринки заказал такси, чтобы поехать домой. К сожалению, парень уснул в машине и проснулся уже в другой части страны.

      Курьезный случай произошел в Эдинбурге, пишет Daily Mail.

      И такое было: Искал дорогу домой: олень ворвался в салон красоты под Нью-Йорком – видео

      Около 5 часов утра Джозеф вызвал такси, вся поездка домой должна была занять 15 минут. Джозеф так хорошо оторвался на вечеринке, что случайно уснул в машине.

      Джозеф Ферджи проснулся в 8:30 и, когда вышел из авто, не узнал местность. На видео он говорит, что его ошибочно высадили в городе Масселбург. Сон обошелся парню в 400 фунтов, а это около 12 тысяч гривен.

      Впоследствии Джозеф выяснил, что таксист вез его 180 километров в город Керкубри.

      Возвращаться назад парню пришлось автобусами и поездами. Любитель вечеринок приехал домой через 12 часов после того, как вышел из клуба.

      Парень уснул в такси и оказался в другом конце страны: курьезное видео

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Алкоголь Шотландия Курьезные новости
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