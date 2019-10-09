Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни

У Шотландії 20-річний хлопець Джозеф Ферджі після гучної вечірки замовив таксі, щоб поїхати додому. На жаль, хлопець заснув у машині і прокинувся вже в іншій частині країни.

Курйозний випадок трапився в Единбурзі, пише Daily Mail.

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Близько 5 години ранку Джозеф викликав таксі, вся поїздка додому мала б зайняти 15 хвилин. Джозеф так добре відірвався на вечірці, що випадково заснув у машині.

Джозеф Ферджі прокинувся о 8:30 і коли вийшов з авто, то не впізнав місцевість. На відео він каже, що його помилково висадили в місті Масселбург. Сон обійшовся хлопцю у 400 фунтів, а це близько 12 тисяч гривень.

Згодом Джозеф з’ясував, що таксист віз його 180 кілометрів до міста Керкубрі.

Повертатися назад хлопцю довелося автобусами та потягами. Любитель вечірок приїхав додому за 12 годин після того, як вийшов із клубу.

Хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни: курйозне відео