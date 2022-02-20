Вечная память Героям Небесной Сотни, – Зеленские почтили погибших на Майдане

20 февраля 2022 , 10:15
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили погибших на Майдане. Утром 20 февраля они поставили зажженные лампадки у мемориальной плиты с портретами погибших Героев Небесной Сотни.

Соответствующим видео глава государства поделился в соцсетях. На обнародованных кадрах видны бумажные ангелы, которые символизируют павших во время Революции Достоинства,

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Вечная память погибшим на Майдане! Вечная память Героям Небесной Сотни,
– написал президент.

Зеленские почтили погибших на Майдане: смотрите видео

 

 

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Автор: Мар'яна Бекало