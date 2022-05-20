202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами

Зеленский подчеркнул, что отдельной благодарности заслуживают украинцы, оказавшиеся на временно оккупированной территории. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки.

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Президент подчеркнул, что каждый и каждая должны и дальше показывать, что у российской армии нет никакого права принимать решения на нашей земле. Он подчеркнул, что эта несгибаемость и жажда свободы – это важный компонент нашей победы.

Чтобы дать уважение тем, кто ежедневно защищает Украину и проявляет незаурядную самоотдачу, Зеленский рассказал о новых наградах украинским защитникам

Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами,

– говорится в обращении.

Напомним. За время полномасштабной войны уже более 14 тысяч защитников и защитниц Украины награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и помощи нашим людям.