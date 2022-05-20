202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами
Зеленський наголосив, що окремої подяки заслуговують українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки, повідомляє 24 канал.
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Президент наголосив, що кожен і кожна повинні й надалі показувати, що в російської армії немає жодного права приймати рішення на нашій землі. Він наголосив, що ця незламність та жага до свободи – це важливий компонент нашої перемоги.
Щоб віддати шану тим, хто щодня боронить Україну та проявляє неабияку самовіддачу, Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам
Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Вічна слава усім, хто став на захист держави,
– йдеться у зверненні.
Наприкінці кожної доби протистояння російським окупантам, Володимир Зеленський нагороджує військових, які захищають Україну від ворожої навали. Так, напередодні президент відзначив ще 210 військових, з них 48 – посмертно. Звання Героя України посмертно, зокрема, отримав командир авіаційної ланки 299 бригади тактичної авіації капітан Сергій Пархоменко.
Найважливіше у вечірньому зверненні Зеленського
- Президент наголосив, що провідна тема звернення від 20 травня – компенсація збитків, які завдала Росія. Він нагадав, що лише за сьогодні держава-агресорка завдала ракетний удар по місті Лозова, де окупанти знищили будинок культури.
- Щоб відновити справедливість, за словами Зеленського, Росія повинна відповісти за все, що вона вчинила із 2014 року. Це повинно проявитися у притягненні усіх злочинців до відповідальності.
- Крім того, глава України вважає, що російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали. Він закликав держави-партнери у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні злочини та доєднатися до створення спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.
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