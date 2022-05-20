202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами

Зеленський наголосив, що окремої подяки заслуговують українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки, повідомляє 24 канал.

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Президент наголосив, що кожен і кожна повинні й надалі показувати, що в російської армії немає жодного права приймати рішення на нашій землі. Він наголосив, що ця незламність та жага до свободи – це важливий компонент нашої перемоги.

Щоб віддати шану тим, хто щодня боронить Україну та проявляє неабияку самовіддачу, Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам

Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Вічна слава усім, хто став на захист держави,

– йдеться у зверненні.

Нагадаємо. За час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч захисників і захисниць України нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни та в допомозі нашим людям.

Нічне звернення Зеленського за 20 травня: дивіться відео

Наприкінці кожної доби протистояння російським окупантам, Володимир Зеленський нагороджує військових, які захищають Україну від ворожої навали. Так, напередодні президент відзначив ще 210 військових, з них 48 – посмертно. Звання Героя України посмертно, зокрема, отримав командир авіаційної ланки 299 бригади тактичної авіації капітан Сергій Пархоменко.

Найважливіше у вечірньому зверненні Зеленського

Президент наголосив, що провідна тема звернення від 20 травня – компенсація збитків, які завдала Росія. Він нагадав, що лише за сьогодні держава-агресорка завдала ракетний удар по місті Лозова, де окупанти знищили будинок культури.

Щоб відновити справедливість, за словами Зеленського, Росія повинна відповісти за все, що вона вчинила із 2014 року. Це повинно проявитися у притягненні усіх злочинців до відповідальності.

Крім того, глава України вважає, що російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали. Він закликав держави-партнери у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні злочини та доєднатися до створення спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.