Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Глава дипломатии отметил, что оптимистично настроен по поводу результата этого процесса.
Читайте также Чехия, Австрия и Словакия поддерживают Украину: главы МИД встретились со Шмигалем
Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации – 24 канал) с Украиной. Если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в простую документальную формальность.
– сказал глава МИД.
Проведение реформ в Украине
Ян Липавский назвал направления реформ в Украине, которые требуют наибольшего внимания, а именно:
- вопросы верховенства права;
- реформа судопроизводства;
- антикоррупция.
Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики,
– добавил глава МИД Чехии.
Вступление Украины в ЕС: что известно
- Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет вступить в ЕС и НАТО в ближайшие 5 – 10 лет.
- Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства предложил создать для Украины "план действий" по членству.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина очень близка к вступлению в Европейский союз. Однако чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы.