Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Глава дипломатии отметил, что оптимистично настроен по поводу результата этого процесса.

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Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации – 24 канал) с Украиной. Если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в простую документальную формальность.

– сказал глава МИД.

Проведение реформ в Украине

Ян Липавский назвал направления реформ в Украине, которые требуют наибольшего внимания, а именно:

вопросы верховенства права;

реформа судопроизводства;

антикоррупция.

Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики,

– добавил глава МИД Чехии.

Обратите внимание! Уже семь стран Европейского Союза подписали декларации о вступлении Украины. Это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, Хорватия и Словения.

Вступление Украины в ЕС: что известно