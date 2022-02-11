Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Очільник дипломатії зазначив, що оптимістично налаштований стосовно результату цього процесу.

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Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації – 24 канал) з Україною. Якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у просту документальну формальність,

– сказав він.

Проведення реформ в Україні

Ян Ліпавський назвав напрямки реформ в Україні, які потребують найбільшої уваги, а саме:

питання верховенства права;

реформа судочинства;

антикорупція.

Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки,

– додав глава МЗС Чехії.

Зверніть увагу! Вже сім країн Європейського Союзу підписали декларації про вступ України. Це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Хорватія та Словенія.

Вступ України до ЄС: що відомо