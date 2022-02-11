Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Очільник дипломатії зазначив, що оптимістично налаштований стосовно результату цього процесу.
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Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації – 24 канал) з Україною. Якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у просту документальну формальність,
– сказав він.
Проведення реформ в Україні
Ян Ліпавський назвав напрямки реформ в Україні, які потребують найбільшої уваги, а саме:
- питання верховенства права;
- реформа судочинства;
- антикорупція.
Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки,
– додав глава МЗС Чехії.
Вступ України до ЄС: що відомо
- Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити до ЄС і НАТО у найближчі 5 – 10 років.
- Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства запропонував створити для України "план дій" щодо членства.
- Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна дуже близька до вступу до Європейського союзу. Однак, щоб прискорити цей процес, потрібні реформи.