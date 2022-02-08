Це – важливий сигнал солідарності із нашою державою. Таку думку Шмигаль висловив після зустрічі із дипломатами.

Зверніть увагу Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідали українських бійців у прифронтовій зоні

Прем'єр-міністр України звернув увагу на те, що держави підтримують нас військово, гуманітарно та економічно. Також він подякував міністрам за їхню позицію.

Допомога для України є критично важливою

За словами Шмигаля, нашу державу активно підтримує Європейський Союз. Така допомога є критично важливою для Збройних сил України.

Сьогодні Україна стала щитом Європи перед лицем загрози зі Сходу,
– наголосив Шмигаль.

Український прем'єр відзначив підписання зі Словаччиною декларації про європейську перспективу. Шмигаль сподівається, що невдовзі європейську інтеграцію України підтримують і Австрія та Чехія.

Зустріч міністрів
Відбулась зустріч міністрів закордонних справ / Фото Урядового порталу

Зустріч
На зустрічі підтвердили підтримку суверенітету України / Фото Урядового порталу

Глави МЗС
Шмигаль прийняв очільників міністерств у Києві / Фото Урядового порталу

Вчора, 7 лютого міністри Австрії, Словаччини та Чехії відвідали прифронтову зону на Сході і зустрілися з українськими військовими. Нагадаємо, що дипломати перебуватимуть в нашій державі 2 дні.

Останні візити дипломатів в Україну: коротко

  • Україну відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Основною темою для перемовин стала російська агресія.
  • Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Він наголосив, що Лондон підтримує нашу державу.
  • Під час візиту Реджепа Ердогана Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Також він висловив свою підтримку нашій державі.
  • Дмитро Кулеба зустрівся із міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок. Вона повідомила, що Німеччина готова заплатити високу економічну ціну за санкції проти Росії.
  • Сьогодні, 8 лютого, в Україну прилетів президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він зустрівся із главою Кремля Володимиром Путіним.

Зверніть увагу – Зустріч Зеленського з Макроном: дивіться відео