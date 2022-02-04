Це зокрема показали заяви очільника Туреччини. Про них в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.

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"В Україну прилетів глава Туреччини Реджеп Ердоган і це круто. Тому що цей візит в багатьох речах доленосний", – наголосив Цимбалюк.

Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео

Туреччина і Україна поважають одна одну

За його словами, заява Ердогана для преси не була супербагатою на якісь повідомлення чи яскраві фрази.

Однак коли я слухав президентів України і Туреччини, мене не покидала думка – якщо ти поважаєш своїх сусідів, то в тебе все може бути прекрасно. Ви можете їздити один до одного в гості, торгувати, заробляти і бути щасливим,
– відзначив журналіст.

Він зауважив, що в Ердогана наприкінці спічу була така заява: "Ти заробляєш – я заробляю". Мовиться про ситуацію win-win: мовляв, ти виграєш, то і я виграю.

"Коли я слухав ці слова, розумів, що щось подібне в нас могло бути і з Росією", – відзначив Цимбалюк.

Візит Ердогана в Україну: що відомо

  • Лідер Туреччини відвідав Україну 3 лютого. Як і минулого візиту, Ердоган привітався словами: "Слава Україні!".
  • Під час зустрічі із Зеленським в Києві сторони підписали угоду про вільну торгівлю.
  • Український президент на спільній пресконференції подякував турецькому за підтримку.
  • Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Росією та Україну, щоб "загасити пожежу".
  • Крім цього, турецький президент висловив підтримку кримським татарам. Мовляв, вони формують міст історичної дружби між нашими державами.

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