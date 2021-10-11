Про це розповів верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Він зауважив, що Україна дуже близька до ЄС, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. За його словами, реформування та зближення з союзом є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.

Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети,

– додав Боррель.

Зазначимо, що раніше Боррель повідомив, що під час саміту Україна – ЄС не схвалять питання створення військової місії. Все через те, що для цього потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найбільш ефективний підхід в цьому напрямку.

Вступ України до ЄС: останні новини

Євросоюз узгодив план на 7 років, який передбачає фінансування країн-кандидаток на вступ. У переліку країн опинилися 8 держав, однак України серед них немає.

Президентка Естонії також зробила невтішний прогноз для українців. Керсті Кальюлайд зазначила, що Україну від вступу до ЄС відділяють багато років важкої праці.

Водночас польський президент підтримав вступ України до ЄС. Анджей Дуда наголосив, що Євросоюз має продемонструвати, що організація – не клуб для обраних.

Раінше Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір вступити до Євросоюзу і НАТО протягом найближчих 5 – 10 років. Водночас Кулеба зазначив, що Київ вступить в Альянс швидше, ніж в ЄС. Однак конкретних дат не назвав.