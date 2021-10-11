Про це розповів верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Важливо За вступ України в ЄС виступають 64% українців: скільки бачать країну в НАТО
Він зауважив, що Україна дуже близька до ЄС, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. За його словами, реформування та зближення з союзом є найкращими інструментами для найскорішого вступу України.
Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети,
– додав Боррель.
Зазначимо, що раніше Боррель повідомив, що під час саміту Україна – ЄС не схвалять питання створення військової місії. Все через те, що для цього потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найбільш ефективний підхід в цьому напрямку.
Вступ України до ЄС: останні новини
- Євросоюз узгодив план на 7 років, який передбачає фінансування країн-кандидаток на вступ. У переліку країн опинилися 8 держав, однак України серед них немає.
- Президентка Естонії також зробила невтішний прогноз для українців. Керсті Кальюлайд зазначила, що Україну від вступу до ЄС відділяють багато років важкої праці.
- Водночас польський президент підтримав вступ України до ЄС. Анджей Дуда наголосив, що Євросоюз має продемонструвати, що організація – не клуб для обраних.
Раінше Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір вступити до Євросоюзу і НАТО протягом найближчих 5 – 10 років. Водночас Кулеба зазначив, що Київ вступить в Альянс швидше, ніж в ЄС. Однак конкретних дат не назвав.