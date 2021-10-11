Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, під час саміту 12 жовтня не ухвалюватимуть рішення про створення військової місії.

Важливо В Україні може з'явитись військова місія ЄС, – ЗМІ

Боррель підтвердив, що Україна подала запит на допомогу Євросоюзу у сфері професійної військової освіти.

Ми створили місію з виявлення фактів, щоб оцінити потреби в цій галузі. Ми не ухвалимо рішення з цього (питання – 24 канал) під час саміту,

– сказав глава дипломатії ЄС.

Він додав, що дискусії з цього питання тривають. Однак для прийняття рішення потрібно провести більш істотний аналіз, щоб визначити найбільш підходящий і ефективний підхід в цьому напрямку.

Чому заговорили про військову місію ЄС в Україні

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Принаймні, там розглядають таку можливість. Причиною називають значне загострення військової агресії на Донбасі.

За інформацією ЗМІ, на створенні такої місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія та Словаччина. Також цю позицію підтримують Швеція та Фінляндія.

Переваги місії

У документі зазначили, що така місія: