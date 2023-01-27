Об этом в эфире 24 Канала сообщила ведущая Екатерина Соляр. По ее информации, на площади 500 квадратных метров вспыхнул мусор.

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"Мы любим, когда там что-то горит. А особенно когда они на это не обращают внимания, потому что им не до того", – прокомментировала ведущая 24 Канала.

По словам Соляра, пожар произошел в месте, где находились пластиковые ящики. Очевидно, кто-то курил в неположенном для этого месте.

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Можно жарить шашлычки

"Не надо волноваться, Курск. Все нормально. Смотрите, радуйтесь, можете шашлычки подойти пожарить там. Или маршмеллоу, если вам известны такие слова, поджарить на том "кострике" и порадоваться этому всему", - сиронизировала ведущая.

По мнению ведущей, за счет таких занятий у россиян будет меньше времени писать сообщения в соцсетях. Сегодня, 27 января, россияне в комментариях радовались очередной воздушной тревоге, которая звучала по всей территории Украины.

Их это очень сильно радовало, они очень сильно радовались. Хотя я не уверена, что на России есть такая эмоция, как радость, потому что они в принципе не умеют улыбаться.

– задумалась Екатерина Соляр.

Ведущая 24 канала сказала, что не уверена, как назвать эту новую эмоцию россиян, которую они испытывают, когда кому-то хуже, а им от этого становится немного легче.

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