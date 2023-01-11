Такое мнение высказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она метко подметила, что "хлопок" в России становится хорошей ежедневной закономерностью.

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Россия снова в огне

Екатерина Соляр не смогла сдержаться и призналась, что любит наблюдать за тем, как в России что-то горит.

Вот так бы смотрела, смотрела и еще раз смотрела бы. Так приятно для глаз, просто не устаешь,

– добавила ведущая 24 Канала.

Повод для радости действительно серьезный – в Москве огонь охватил склады и посеял панику. В хлопке оказалось 2 тысячи квадратных метров территории кафиров, но, по иронии судьбы, с гашением у них не все хорошо.

"Пожар пытались потушить даже с самолета – сбрасывали воду, но что-то не пошло", – подчеркнула Екатерина Соляр, потролив российских спасателей, которые, по всей видимости, тушат пожары не очень то и качественно, но уже делают это как умеют.

Ведущая подчеркнула, что российское МЧС сообщило, что удалось эвакуировать 230 человек, обошлось без погибших, потому что о смерти в России говорить запрещено, ее можно только сеять.

"Они пишут, что людей нет, а я думаю, что все-таки единиц, потому что людей на России не осталось", – не удержалась Соляр.

По поводу пожара, по мнению ведущей 24 Канала, все однозначно. Россияне наконец-то прислушались к советам нашего президента Владимира Зеленского и курят там, где еще не попало.

"Как по мне, то курят все, что там есть, или там ничего не было. И таким образом хотят себе выбить страховые выплаты", – добавила Соляр, отмечая, что обилие россиян существенно снизилось.

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Россиянам уже стоит копить деньги

По ее мнению, это значительно отразилось на госбюджете России в этом году, точнее его дефиците. Впрочем, пусть россияне и дальше поддерживают такую тенденцию, но уже когда начнут выплачивать Украине репарации.

Готовьте деньги, складывайте где-нибудь в баночки, консервируйте, чтобы вам было из чего выплачивать,

– призвала россиян Екатерина Соляр.

Ведущая удачно подметила, что зажигательный флешмоб нравится не только украинцам, но и самим россиянам.

"Они уже полюбили наш украинский "хлопок" и радуются, когда он где-то у них периодически поселяется", - отметила ведущая.

Так что не будем лишать россиян едва ли не единой радости в жизни.

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