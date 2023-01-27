Про це в ефірі 24 Каналу повідомила ведуча Катерина Соляр. За її інформацією, на площі 500 квадратних метрів спалахнуло сміття.

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"Ми любимо, коли там щось горить. А особливо, коли вони на те не звертають уваги, бо їм не до того", – прокоментувала ведуча 24 Каналу.

За словами Соляр, пожежа сталася в місці, де знаходилися пластикові ящики. Очевидно, хтось палив у недозволеному для цього місці.

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Можна смажити шашлички

"Не треба хвилюватися, Курськ. Все нормально. Дивіться, радійте, можете шашлички підійти посмажити там. Або маршмеллоу, якщо вам відомі такі слова, підсмажити на тому "кострікє" і потішитися від того всього", – зіронізувала ведуча.

На думку ведучої, за рахунок таких занять у росіян буде менше часу писати повідомлення у соцмережах. Сьогодні, 27 січня, росіяни у коментарях раділи з чергової повітряної тривоги, яка лунала по всій території України.

Їх це дуже сильно тішило, вони дуже сильно від того раділи. Хоча я не впевнена, що на Росії є така емоція, як радість, тому що вони в принципі не вміють посміхатися,

– замислилася Катерина Соляр.

Ведуча 24 каналу сказала, що не впевнена, як назвати цю нову емоцію росіян, яку вони відчувають, коли комусь гірше за них, а їм від того стає трішки легше.

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