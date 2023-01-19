Ведучі 24 Каналу Андрій Дрозда та Ірина Узлова висміяли в ефірі позицію спікера Держдуми. Справа в тому, що сам Володін в армії не служив.

До теми Каратимуть "зрадників": у Росії готують податковий сюрприз для тих, хто виїхав з країни.

Спікер Держдуми висловився за те, щоб для отримання посади на державній службі, участі у виборах депутатів Держдуми, отримання посади в судовій системі, органах прокуратури, в обов’язковому порядку у кандидата повинна бути наявність військової спеціальності та досвід служби в збройних силах.

В цьому випадку ми з вами створимо систему кадрових ліфтів, де кожна людина, в незалежності від того, яку посаду займає, може та повинна захищати свою країну. І найголовніше, що вона підготована до цього,

– зауважив Володін.

На думку путінського посіпаки, країну повинні "захищати" всі, а не тільки селяни чи робітники. Тому він висловився проти бронювання від призову бізнесменів та людей з науковими ступенями.

Спікер Держдуми відправляє всіх на війну: дивитися відео

Ведучі 24 каналу рознесли заяву

"Він з трибуни висловився, що обов’язково треба відслужити в армії, щоб представляти державу на різних рівнях. При цьому Володін, Владімір Путін, Міхаіл Мішустін, Дмітрій Мєдвєдєв в армії не служили", – підкресли ведучий Андрій Дрозда.

За його словами, Сєргєй Шойгу, теж в армії не служив, хоча є міністром оборони, а раніше обіймав посаду головного пожежного Росії. Всі ці люди від армії або відкосили, або співпрацювали з "органамі бєзопаності" і строкова служба їх оминула. Хоча в радянському союзі це важко було зробити, їм вдалося.

А тепер вони придумують нові правила для громадян Росії. Хочеш бути кимось – йди в армію, лягай трупом, закутуйся в целофановий пакет на полях України,

– додав Дрозда.

Треба починати з себе

Дрозда та Узлова запропонували Володіну відправити на фронт всіх тих чиновників, які слухали його в залі, щоб вони спробували харчуватися сирою картоплею, як окупантські солдати під Соледаром.

"Він каже, що ті, хто ухиляються – виродки. З себе треба починати, але це Росія й це розповідають для рабів, щоб вони їхали на фронт і помирали там. І думали, що ті, хто їх туди відправляють також за "свящєнную вайну і за родіну. Но нєт", – підсумував Дрозда.

Друга хвиля мобілізації в Росії