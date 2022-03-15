Ведущая пропагандистского канала сбежала за границу – с работы уволилась после побега

Создатели "сверхдержавы" не хотят наслаждаться жизнью в изоляции и отечественными продуктами. Российская элита и пропагандисты массово сбегают за границу.

Пропагандистская машина российских оккупантов начала давать сбой. По крайней мере, ее создатели почему-то не хотят оставаться в изолированном государстве-агрессоре.

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Побег Гильдеевой

Ведущая Лилия Гильдеева, работавшая на пропагандистском телеканале "НТВ", сбежала из России. Заявление на увольнение она написала уже из-за границы. Пропагандистка опасалась, что "просто так ее не отпустят".

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