Журналисты установили имена 28 ученых, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. В их числе – академик Российской академии наук (РАН), президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков.

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В России увольняют противников войны

В целом количество уехавших из России ученых насчитывает сотни. Только организация Scholars at Risk вывезла из России 200 ученых. Еще 62 специалистам помог покинуть страну немецкий фонд Александра Гумбольдта.

В телеграмм-чатах для релокации ученых находятся более 6 тысяч человек. Кроме того, после начала вторжения в Украину из российских вузов ушли десятки преподавателей.

В одном из подразделений Высшей школы экономики – Институте гуманитарных историко-теоретических исследований – уволилось 60% сотрудников. Об этом рассказал бывший директор подразделения Алексей Плешков.

Уехавшие ученые начали создавать новые учебные организации за рубежом. В частности, в Черногории бывшие сотрудники Московской высшей школы социальных и экономических наук создали обучающую программу Liberal arts & Science.

Сообщается, что после начала войны с недовольными обходились без церемоний. К примеру, после доноса студента на лекцию одного из преподавателей приставили двух наблюдателей из деканата.

Чаще вузы не просто увольняют преподавателей, но и сокращают целые подразделения и университетские программы. Журналисты установили имена 20 преподавателей ведущих вузов, которые выступали против войны и были уволены.

Из России массово начали убегать после объявления мобилизации