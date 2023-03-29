Журналисты установили имена 28 ученых, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. В их числе – академик Российской академии наук (РАН), президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков.
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В России увольняют противников войны
В целом количество уехавших из России ученых насчитывает сотни. Только организация Scholars at Risk вывезла из России 200 ученых. Еще 62 специалистам помог покинуть страну немецкий фонд Александра Гумбольдта.
В телеграмм-чатах для релокации ученых находятся более 6 тысяч человек. Кроме того, после начала вторжения в Украину из российских вузов ушли десятки преподавателей.
В одном из подразделений Высшей школы экономики – Институте гуманитарных историко-теоретических исследований – уволилось 60% сотрудников. Об этом рассказал бывший директор подразделения Алексей Плешков.
Уехавшие ученые начали создавать новые учебные организации за рубежом. В частности, в Черногории бывшие сотрудники Московской высшей школы социальных и экономических наук создали обучающую программу Liberal arts & Science.
Сообщается, что после начала войны с недовольными обходились без церемоний. К примеру, после доноса студента на лекцию одного из преподавателей приставили двух наблюдателей из деканата.
Чаще вузы не просто увольняют преподавателей, но и сокращают целые подразделения и университетские программы. Журналисты установили имена 20 преподавателей ведущих вузов, которые выступали против войны и были уволены.
Из России массово начали убегать после объявления мобилизации
- В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил в России так называемую "частичную" мобилизацию. После этого россияне начали массово бежать из страны и на границах образовались большие очереди на выезд.
- После решения Путина за неделю только в ЕС въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее.
- Также по состоянию на ноябрь 2022 года сообщалось, что в Грузии осталось около 100 тысяч россиян, бежавших из России после 21 сентября.
- В ГУР МО информировали, что российские власти проводят скрытую мобилизацию, в ходе которой ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек.