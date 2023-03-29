Журналісти встановили імена 28 вчених, які виїхали з Росії після 24 лютого 2022 року. Серед них – академік Російської академії наук (РАН), президент Московського математичного товариства Віктор Васильєв, член-кореспондент РАН Юрій Ковальов, професори РАН Сергій Попов та Олександр Марков.
Дивіться також Компенсація за провали: як у Кремлі надумали здерти з росіян 40 мільярдів доларів
У Росії звільняють противників війни
У цілому кількість вчених, які виїхали з Росії, налічує сотні. Лише організація Scholars at Risk вивезла з Росії 200 науковців. Ще 62 фахівцям допоміг залишити країну німецький фонд Александра Гумбольдта.
У телеграм-чатах для релокації вчених перебувають понад 6 тисяч осіб. Крім того, після початку вторгнення в Україну з російських вишів пішли десятки викладачів.
В одному з підрозділів Вищої школи економіки – Інституті гуманітарних історико-теоретичних досліджень – звільнилося 60% співробітників. Про це розповів колишній директор підрозділу Олексій Плєшков.
Вчені, які виїхали, почали створювати нові навчальні організації за кордоном. Зокрема, у Чорногорії колишні співробітники Московської вищої школи соціальних і економічних наук створили навчальну програму Liberal arts & Science.
Повідомляється, що після початку війни з невдоволеними обходилися без церемоній. Наприклад, після доносу студента на лекцію одного з викладачів приставили двох спостерігачів із деканату.
Найчастіше виші не просто звільняють викладачів, а й скорочують цілі підрозділи та університетські програми. Журналісти встановили імена 20 викладачів провідних вишів, які виступали проти війни і були звільнені.
З Росії масово почали тікати після оголошення мобілізації
- У вересні 2022 року Владімір Путін оголосив у Росії так звану "часткову" мобілізацію. Після цього росіяни почали масово тікати з країни й на кордонах країни утворилися великі черги на виїзд.
- Після рішення Путіна за тиждень тільки до ЄС в'їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше.
- Також станом на листопад 2022 року повідомлялося, що в Грузії залишилися близько 100 тисяч росіян, які втекли з Росії після 21 вересня.
- У ГУР МО інформували, що російська влада проводить приховану мобілізацію, в ході якої щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб.