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      Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео

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      Ведущие 24 канала / 24 канал

      16 ноября в Украине отмечают День работника радио, телевидения и связи. Кто работает на 24 канале, почему и откуда пришли в профессию, и почему каждый день продолжают вдохновенно работать? Наши ведущие сами рассказали в праздничном ролике.

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      День работников радио, телевидения и связи ежегодно отмечается в Украине 16 ноября. Именно в этот день в 1924 году в эфир вышла первая передача "Украинского радио".

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      Официально праздник установили "в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины". Поэтому сегодня, кроме работников радио и работников телевидения, к празднованию присоединяются также интернет-медиа. Кроме этого, 6 июня в Украине отмечают День журналиста.

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      Теги: Новости Украины СМИ Медиа Журналисты Новости культуры
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