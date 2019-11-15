Ведущие 24 канала откровенно о работе на телевидении: искреннее видео

16 ноября в Украине отмечают День работника радио, телевидения и связи. Кто работает на 24 канале, почему и откуда пришли в профессию, и почему каждый день продолжают вдохновенно работать? Наши ведущие сами рассказали в праздничном ролике.

Что происходит за кулисами 24 канала: смотрите видео

День работников радио, телевидения и связи ежегодно отмечается в Украине 16 ноября. Именно в этот день в 1924 году в эфир вышла первая передача "Украинского радио".

Мило! Малыш во время прямого эфира ворвался в матери-ведущей: смешное видео

Официально праздник установили "в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины". Поэтому сегодня, кроме работников радио и работников телевидения, к празднованию присоединяются также интернет-медиа. Кроме этого, 6 июня в Украине отмечают День журналиста.

Мы благодарим, что вы с нами!