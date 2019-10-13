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      Малыш во время прямого эфира ворвался к матери-ведущей: смешное видео

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      Фото с прямого эфира
      Фото с прямого эфира / nbcnews.com

      В сети стало вирусным видео, на котором в прямом эфире американского канала NBC к ведущей подбегает ребенок и пытается привлечь ее внимание.

      Видео, которое опубликовали на официальном аккаунте телеканала в Twitter, по состоянию на 13 октября посмотрели уже более 3,6 миллиона пользователей.

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      Ведущая Кортни Кубе как раз рассказывала о вторжении Турции в Сирию, когда в кадре появился маленький мальчик. Он подошел к матери и пытался обратить ее внимание на себя. Ведущая не растерялась и, улыбаясь, сразу извинилась за неожиданное появление сына.

      Впоследствии журналистка пояснила, что ее срочно вызвали для проведения прямого эфира. Она не успела отвезти двух сыновей в детский сад, поэтому пришлось взять их с собой на работу.

      "Ведущую NBC News прервали в прямом эфире – и это волшебно", – новость с таким заголовком позже появилась на официальном сайте телеканала.

      А накануне украинский президент Владимир Зеленский говорил с журналистами в режиме нон-стоп 14 часов подряд. Благодаря этому даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Без забавных моментов не обошлось. На протяжении марафона он успел ответить на более 500 вопросов.

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      13 октября
      1374
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости США Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Медиа СМИ Журналисты
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