Все курьезы первого пресс-марафона Зеленского

Владимир Зеленский говорил с журналистами в режиме нон-стоп 14 часов подряд, и благодаря этому даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса. В течение марафона президент успел пообщаться с почти 300 журналистами и ответить на более 500 вопросов. Не обошлось и без забавных моментов. Больше о них – рассказываем далее.

Президент устроил журналистам настоящий марафон. Чтобы попасть внутрь Kyiv Food Market, где проходила необычная пресс-сконференция, работники СМИ должны были пройти шесть металлоискателей, выстоять очереди на входе и прождать не один час, чтобы все же задать вопрос.

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Все шло как по конвейеру: одни группы из 10 человек непрерывно сменяли других. По регламенту каждая имела до получаса. На деле же все шло значительно дольше. Перерывы были только на несколько минут. Журналисты заходили, задавали вопросы и ждали ответа президента. Некоторые вопросы вызвали у главы государства скорее удивление, чем желание отвечать. И так до самого вечера.

Пресс-конференции глав государства никогда не обходились без митингующих. Пресс-марафон Зеленского не стал исключением. Несколько раз в общение с прессой вмешивались посторонние, ведь на первом этаже Kyiv Food Market учреждения работали в обычном режиме. И желающие поесть могли свободно это сделать.

Президент пытался ответить на все вопросы. Даже на самые странные.

Я могу вам сказать, сколько я плачу за хлеб. Я покупаю хлеб гречишный. Покупаю его редко, потому что мне нельзя его есть. Покупаю в магазине Good Wine. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Я покупаю за 25-30 гривен, разный хлеб. Люблю сыр к вину. Килограмм сыра стоит 58 гривен – это тот сыр, который я люблю. Могу себе позволить это купить,

– рассказал президент.

Не забыли журналисты спросить и о скандале вокруг спикера президента Юлии Мендель и ее потасовки с журналистом Сергеем Андрушко. Глава государства ответил эмоционально. Пресс-секретаршу не оправдывал, но защищал.



Потасовка Юлии Мендель с журналистом

Пользователи социальных сетей весь день и всю ночь обсуждали новый необычный формат. Фантазировали о следующей встрече Зеленского со СМИ. В шутку делают ставки на сауну.



Фотожаба на пресс-марафон Зеленского

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