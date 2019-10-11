Всі курйози першого пресмарафону Зеленського

Володимир Зеленський говорив з журналістами у режимі нон-стоп 14 годин поспіль, і завдяки цьому навіть увійшов у Книгу рекордів Гінеса. Упродовж марафону президент встиг поспілкуватись з майже 300 журналістів та відповісти на понад 500 питань. Не обійшлось і без кумедних моментів. Більше про них – розповідаємо далі.

Президент влаштував журналістам справжній марафон. Аби потрапити всередину Kyiv Food Market, де відбувалася незвична пресконференція, працівники ЗМІ мали пройти шість металошукачів, вистояти черги на вході та прочекати не одну голину, щоб все ж таки поставити питання.

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Все йшло наче конвеєром: одні групи з 10 людей безперервно змінювали інших. За регламентом кожна мала до пів години. На ділі ж все йшло значно довше. Перерви були лише на декілька хвилин. Журналісти заходили, ставили питання і чекали на відповідь президента. Деякі питання викликали у глави держави скоріше здивування, аніж бажання відповідати. І так до самого вечора.

Пресконференції глав держави ніколи не обходились без мітингувальників. Прес-марафон Зеленського не став винятком. Кілька разів у спілкування з пресою втручалися сторонні, адже на першому поверсі Kyiv Food Market заклади працювали у звичному режимі. І охочі поїсти могли вільно це зробити.

Президент намагався відповісти на всі питання. Навіть на найдивніші.

Я можу вам сказати, скільки я плачу за хліб. Я купую хліб гречаний. Купую його рідко, тому що мені не можна його їсти. Купую в магазині Good Wine. Знаю, що в цілому хліб коштує від 15 до 24 гривень. Я купую за 25-30 гривень, різний хліб. Люблю сир до вина. Кілограм сиру коштує 58 гривень – це той сир, який я люблю. Можу собі дозволити це купити,

– розповів президент.

Не забули журналісти спитати та про скандал навколо речниці президента Юлії Мендель та її сутички з журналістом Сергієм Андрушком. Глава держави відповів емоційно. Прес-секретарку не виправдовував, але захищав.



Сутичка Юлії Мендель з журналістом

Користувачі соціальних мереж весь день і всю ніч обговорювали новий незвичний формат. Фантазували про наступну зустріч Зеленського зі ЗМІ. Жартома роблять ставки на сауну.



Фотожаба про пресмарафон Зеленського

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