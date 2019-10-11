Що залишилося за кадром 14-годинного пресмарафону

Минув перший пресмарафон, що тривав 14 годин. Говорили про формулу Штайнмаєра, анексію Криму, комуналку, економіку та політику. Цей пресмарафон виявився найтривалішим у світі. Про те, що відбувалося у "кулуарах" Kyiv Food Market – розповів журналіст 24 каналу.

Журналіст 24 каналу Андрій Костюк зізнався, що на першому поверсі Kyiv Food Market, де і відбувся пресмарафон, було не менш цікаво, аніж на другому. До слова, саме на другому поверсі президент відповідав на питання журналістів, тоді як перший – був відкритий для відвідувачів.

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Андрій згадав, що не минулося без курйозів, наприклад, до Kyiv Food Market завітали люди, які не мали жодного стосунку до пресмарафону.

Був чоловік, який заліз на стіл та просто почав кричати до Володимира Зеленського. Намагався поставити йому питання, на що Зеленський відреагував, перервавши пресконференцію, і почав спілкуватися з ним,

– сказав журналіст.

Чоловік приніс з собою заяву до президента від єпископів і вимагав відповіді на свої запитання. Серед іншого він вимагав "зупиніть прокляття розпусти гомосексуалізму, зупиніть легалізацію проституції, аборти". На що президент відповів, що не займається цим. За словами президента, легалізація будь-чого в країні може бути тільки через законодавство. Наразі ніяких законів у ВР щодо легалізації проституції немає.

Костюк розповів, що у "кулуарах" пресмарафону журналісти активно обговорювали новий формат спілкування Зеленського зі ЗМІ.

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