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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Что осталось за кадром 14-часового пресс-марафона Зеленского

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      Прошел первый пресс-марафон Зеленского, длившийся 14 часов. Говорили о формуле Штайнмайера, аннексии Крыма, коммуналке, экономике и политике. Этот пресс-марафон оказался самым длительным в мире. О том, что происходило в "кулуарах" Kyiv Food Market, рассказал журналист 24 канала.

      Журналист 24 канала Андрей Костюк признался, что на первом этаже Kyiv Food Market, где и состоялся пресс-марафон, было не менее интересно, чем на втором. К слову, именно на втором этаже президент отвечал на вопросы журналистов, тогда как первый – был открыт для посетителей.

      Читайте также: О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона

      Андрей вспомнил, что не обошлось без курьезов, например, на Kyiv Food Market пожаловали люди, которые не имели никакого отношения к пресс-марафону.

      Был мужчина, который залез на стол и просто начал кричать на Владимира Зеленского. Пытался задать ему вопрос, на что Зеленский отреагировал, прервав пресс-конференцию, и начал общаться с ним,
      – сказал журналист.

      Мужчина принес с собой заявление к президенту от епископов и требовал ответа на свои вопросы. Среди прочего он требовал "остановите проклятие разврата гомосексуализма, остановите легализацию проституции, аборты". На что президент ответил, что не занимается этим. По словам президента, легализация чего-либо в стране может быть только через законодательство. Пока никаких законов в ВР о легализации проституции нет.

      Костюк рассказал, что в кулуарах пресс-марафона журналисты активно обсуждали новый формат общения Зеленского со СМИ.

      Больше о том, что думают журналисты о пресс-марафоне Зеленского – читайте здесь.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Журналисты Новости Украины Пресс-марафон Зеленского
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