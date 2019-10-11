Что осталось за кадром 14-часового пресс-марафона Зеленского

Прошел первый пресс-марафон Зеленского, длившийся 14 часов. Говорили о формуле Штайнмайера, аннексии Крыма, коммуналке, экономике и политике. Этот пресс-марафон оказался самым длительным в мире. О том, что происходило в "кулуарах" Kyiv Food Market, рассказал журналист 24 канала.

Журналист 24 канала Андрей Костюк признался, что на первом этаже Kyiv Food Market, где и состоялся пресс-марафон, было не менее интересно, чем на втором. К слову, именно на втором этаже президент отвечал на вопросы журналистов, тогда как первый – был открыт для посетителей.

Читайте также: О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона

Андрей вспомнил, что не обошлось без курьезов, например, на Kyiv Food Market пожаловали люди, которые не имели никакого отношения к пресс-марафону.

Был мужчина, который залез на стол и просто начал кричать на Владимира Зеленского. Пытался задать ему вопрос, на что Зеленский отреагировал, прервав пресс-конференцию, и начал общаться с ним,

– сказал журналист.

Мужчина принес с собой заявление к президенту от епископов и требовал ответа на свои вопросы. Среди прочего он требовал "остановите проклятие разврата гомосексуализма, остановите легализацию проституции, аборты". На что президент ответил, что не занимается этим. По словам президента, легализация чего-либо в стране может быть только через законодательство. Пока никаких законов в ВР о легализации проституции нет.

Костюк рассказал, что в кулуарах пресс-марафона журналисты активно обсуждали новый формат общения Зеленского со СМИ.

Больше о том, что думают журналисты о пресс-марафоне Зеленского – читайте здесь.