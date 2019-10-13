Малюк під час прямого ефіру увірвався до матері-ведучої: кумедне відео

У мережі стало вірусним відео, на якому в прямому ефірі американського каналу NBC до ведучої підбігає дитина та намагається привернути її увагу.

Відео, яке опублікували на офіційному акаунті телеканалу у Twitter, станом на 13 жовтня подивилися вже понад 3,6 мільйона користувачів.

Дивіться також: Ляпи у ЗМІ – підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

Ведуча Кортні Кубе саме розповідала про вторгнення Туреччини до Сирії, коли у кадрі з'явився маленький хлопчик. Він підійшов до матері й намагається звернути її увагу на себе. Ведуча не розгубилась і, посміхаючись, одразу вибачилася за несподівану появу сина.

Згодом журналістка пояснила, що її терміново викликали для проведення прямого ефіру. Вона не встигла відвезти двох синів до дитячого садка, тож довелося взяти їх з собою на роботу.

"Ведучу NBC News перервали в прямому ефірі – і це чарівно", – новина із таким заголовком пізніше з'явилася на офіційному сайті телеканалу.

А напередодні український президент Володимир Зеленський говорив з журналістами у режимі нон-стоп 14 годин поспіль. Завдяки цьому навіть увійшов у Книгу рекордів Гіннеса. Без кумедних моментів не обійшлося. Упродовж марафону він встиг поспілкуватись відповісти на понад 500 питань.