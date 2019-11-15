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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      Ведучі 24 каналу відверто про роботу на телебаченні: щире відео

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      Ведучі 24 каналу / 24 канал

      16 листопада в Україні відзначають День працівника радіо, телебачення та зв’язку. Хто працює на 24 каналі, чому і звідки прийшли у професію, та чому щодня продовжують натхненно працювати? Наші ведучі самі розповіли це у святковому ролику.

      Що відбувається за кулісами 24 каналу: дивіться відео

      День працівників радіо, телебачення та зв’язку щороку відзначають в Україні 16 листопада. Саме цього дня в 1924-му році в ефір вийшла перша передача "Українського радіо".

      Мило! Малюк під час прямого ефіру увірвався до матері-ведучої: кумедне відео

      Офіційно, свято встановили "на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку України". Тому сьогодні, окрім радійників та працівників телебачення, до святкування долучаються також інтернет-медіа. Крім цього, 6 червня в Україні відзначають День журналіста.

      Ми дякуємо, що ви з нами!

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      Теги: Новини України Новини культури Журналісти Медіа ЗМІ
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