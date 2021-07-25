Говорится о скульптурной композиции "Родина благословляет Воина". Состоит она из аллегорических фигур советского "Воина" и "Родины-матери". "Родина-мать" принимает присягу верности "Воина" и символически благословляет его меч.

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Львовский Монумент славы может оказаться в одной из стран ЕС

Никифоров в Facebook заметил, что он как адвокат представляет интересы лица, который хочет купить львовских "Воина" и "Родину-мать". Также говорится о возможности вывоза скульптур в одну из стран ЕС.

Журналист канала "Наш" открыто обратился к городским властям Львова и другим компетентным органам. Просит их "установить связь для обсуждения условий соглашения".

Ни фамилии, ни других данных о предполагаемом покупателе Никифоров так и не раскрыл. Только рассказал, что его клиент уже давно интересуется объектами соцреализма, особенно монументальным искусством.

По просьбе и по поручению клиента я не могу раскрывать его личность. Он имеет достаточно финансовых ресурсов для покупки объектов искусства соответствующего уровня. Он находится в первой десятке украинского Forbes,

– убеждает Никифоров в комментарии журналистам.

Что касается стоимости монумента, журналист заметил, что цены на такое варьируются от себестоимости материалов, из которых изготовлен тот или иной объект. Общая сумма может в среднем составлять 200 – 250 тысяч долларов. Но точную цену он сейчас назвать не может.

"Готовы выслушать предложения тех, кто имеет право распоряжаться объектом", – отметил Никифоров.

Обратите внимание! На сайте телеканала "Наш" указано, что их ведущий Никифоров действительно занимается юридической практикой. Ведет ее с 2011 года. По образованию он – магистр международного права.

Как на это отреагировали в мэрии Львова

Во львовском горсовете заявление Никифорова отказались комментировать. Его сообщение чиновники считают обычным троллингом.

Официально все элементы Монумента Славы перевезли в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора". Ранее никакие решения о продаже памятника на уровне местной власти не принимали.