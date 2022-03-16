Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она рассказала, что больницу интенсивного лечения оккупанты захватили 15 марта.

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В заложниках – более 400 человек

В заложниках находятся более 400 мирных людей. Это медицинский персонал, врачи. И сейчас ведут обстрелы именно из больницы,

– рассказала Верещук.

По словам вице-премьера, это представляет опасность для гуманитарных коридоров. Также Украина не получила ответа от Красного Креста о коридорах для эвакуации 16 марта.

Отметим, что ночью 16 марта город снова страдал от вражеских обстрелов. Мариуполь обстреливали даже с моря – с кораблей.

Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: