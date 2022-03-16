Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона розповіла, що лікарню інтенсивного лікування окупанти захопили 15 березня.

До теми Росіяни почали обстрілювати Маріуполь ще й з моря, – радник мера

У заручниках – понад 400 людей

У заручниках перебувають понад 400 мирних людей. Це медичний персонал, лікарі. І зараз ведуть обстріли саме з лікарні,

– розповіла Верещук.

За словами віцепрем'єрки, це становить небезпеку для гуманітарних коридорів. Також Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо коридорів для евакуації 16 березня.

Зазначимо, що вночі 16 березня місто знову страждало від ворожих обстрілів. Маріуполь обстрілювали навіть з моря – з кораблів.

Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: