Далее тела везут в "морг на метро". По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, с ними обращаются так, как это мусор.
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Регистрация ведется исключительно с участием близких. Из-за жары из морга сразу переходят к погребению в братских могилах. Не всегда установлены номера. Обращение с погибшими, как с мусором, стало нормой,
– рассказал Андрющенко.
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Проблему с питьевой водой не решили
Проблема отсутствия питьевой воды остается в захваченном Мариуполе на первом месте. Россияне анонсировали, что будут развозить воду раз в неделю, а на самом деле не все местные жители могут набрать воды.
В тех районах, где частично появилось водоснабжение, проблему решают из-за использования технической воды в качестве питьевой. В то же время в Левобережном районе нет вообще никакой воды.
Оккупанты перестали выдавать гуманитарную помощь людям, которые не работают. Поэтому мариупольцы стоят в очередях в магазины по 3 – 4 часа. Происходит это под палящим солнцем.
Цены быстро повысились сразу с появлением денег у мариупольцев. Ожидаемо, кафиры наживаются на беде на каждом шагу,
– заявил советник мэра.
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Последние новости из Мариуполя
- Бывшая депутат Покровского поселкового совета Мангушского района Анжела Клименко так сильно хотела послужить оккупантам, что даже пожертвовала собственным ребенком . В частности, мать сдала в плен россиянам своего сына, служащего в составе Вооруженных Сил Украины. Известно, что в 2014 году коллаборантка участвовала в организации псевдореферендума. Теперь она возглавляет один из гуманитарных штабов путинской "Единой России".
- 17 июня Мариупольский городской совет сообщил, что город стоит на пороге вспышки холеры и дизентерии. Россияне закрыли Мариуполь на карантин и ограничили доступ к реке и морю. Свои военные поселения они начали отделять от местных жителей.
- По словам Андрющенко, в больницы ежедневно обращаются по 10 – 15 мариупольцев . Все они жалуются на диарею, рвоту и головные боли. Однако лечить больных нечем, ведь кафиры все вывезли.
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