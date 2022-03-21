Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. На нем он отчитался о ситуации в стране.

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Россия ведет только тактические действия и накопления резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации,

– подчеркнул политик.

По словам Арестовича, ночью наши военные наносили мощные удары по противнику. У р ашистов очередные потери поэтому прибегают к ответным ударам. Но по сравнению с нашими ударами, российские были маленькими и нестрашными.