Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. На ньому він прозвітував про ситуацію в країні.

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Росія веде лише тактичні дії та накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації,

– наголосив політик.

За словами Арестовича, впродовж ночі наші військові завдавали потужні удари по противнику. Рашисти мають чергові втрати тому вдаються до ударів у відповідь. Але у порівнянні з нашими ударами, російські були маленькі і нестрашні.

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