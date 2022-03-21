Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. На ньому він прозвітував про ситуацію в країні.
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Росія веде лише тактичні дії та накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації,
– наголосив політик.
За словами Арестовича, впродовж ночі наші військові завдавали потужні удари по противнику. Рашисти мають чергові втрати тому вдаються до ударів у відповідь. Але у порівнянні з нашими ударами, російські були маленькі і нестрашні.
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