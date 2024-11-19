Как рассказала корреспондентка 24 Канала София Назаренко, глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил на встречу коллег из 5 крупнейших европейских стран – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Также туда присоединилась бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Они готовятся к тому, что вскоре Дональд Трамп снова возглавит США.

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Главной темой встречи было продолжение финансовой и военной поддержки Украины. Главы МИД также дали четкий сигнал для команды Дональда Трампа, что они заинтересованы в крепких трансатлантических отношениях.

Эта встреча является четким символом нашей солидарности и единства с украинским народом, который мужественно и решительно отстаивает свою независимость. В ходе наших обсуждений мы смогли согласовать совместное послание к новой администрации в США. Крепкие трансатлантические отношения – общий интерес, который увеличивает наши политические, экономические и военные рычаги влияния,

– отметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Там отметили, что продолжат оказывать помощь Украине до тех пор, пока России не выведет свои войска с территории нашего государства. Европейские страны стараются передавать как военную технику, так и боеприпасы и противоракеты к системам ПВО.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что в ближайшие дни уже 2300 военных из состава бригады "Анна Киевская" возвращаются в Украину. Франция подготовила за все время более 13 тысяч военных, а в целом Европейский Союз – около 60 тысяч украинских защитников.