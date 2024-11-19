Вероятно, такое решение приняли на переговорах, где собрались представители Польши, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wprost.

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Готова ли Европа помогать Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены ЕС считают необходимым взять больше ответственности за собственную безопасность. В частности, "через более сбалансированное распределение бремени в НАТО".

По словам Сикорского, вместе с будущей высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас они также рассмотрели варианты усиления поддержки Украины.

Глава МИД Польши поблагодарил европейские страны, которые готовы взять на себя "бремя военной и финансовой поддержки Украины" в случае, если США сократит предоставление помощи.

Он также добавил, что навязывание Украине мирных решений, противоречащих интересам государства, негативно повлияет на стабильность страны.

Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями,

– говорит Сикорский.

Министр иностранных дел Польши также отметил, что любые пробелы в санкционном режиме должны быть закрыты и призвал усилить санкции против России.