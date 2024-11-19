Ймовірно, таке рішення ухвалили на перемовинах, де зібралися представники Польщі, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wprost.

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Чи готова Європа допомагати Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що країни-члени ЄС вважають за необхідне взяти більше відповідальності за власну безпеку. Зокрема, "через більш збалансований розподіл тягаря в НАТО".

За словами Сікорського, разом з майбутньою високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас вони також розглянули варіанти посилення підтримки України.

Глава МЗС Польщі подякував європейським країнам, які готові взяти на себе "тягар військової та фінансової підтримки Україні" у випадку, якщо США скоротить надання допомоги.

Він також додав, що нав'язування Україні мирних рішень, що суперечать інтересам держави, негативно вплине на стабільність країни.

Сценарії вирішення конфлікту і припинення російської агресії повинні бути розробленими в тісній співпраці з українською владою,

– каже Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі також наголосив, що будь-які прогалини у санкційному режимі повинні бути закриті та закликав посилити санкції проти Росії.