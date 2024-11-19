Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запросив на зустріч колег з 5 найбільших європейських країн – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії. Також туди приєдналася колишня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вони готуються до того, що незабаром Дональд Трамп знову очолить США.

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Що говорили про Україну

Головною темою зустрічі було продовження фінансової та військової підтримки України. Глави МЗС також дали чіткий сигнал для команди Дональда Трампа, що вони зацікавлені в міцних трансатлантичних відносинах.

Ця зустріч є чітким символом нашої солідарності та єдності з українським народом, який мужньо та рішуче відстоює свою незалежність. У ході наших обговорень ми змогли узгодити спільне послання до нової адміністрації у США. Міцні трансатлантичні відносини – спільний інтерес, який збільшує наші політичні, економічні і військові важелі впливу,

– зауважив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Там наголосили, що продовжать надавати допомогу Україні доти, доки Росії не виведе свої війська з території нашої держави. Європейські країни стараються передавати як військову техніку, так і боєприпаси та протиракети до систем ППО.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що найближчими днями вже 2300 військових зі складу бригади "Анна Київська" повертаються до України. Франція навчала за увесь час понад 13 тисяч військових, а загалом Європейський Союз – близько 60 тисяч українських захисників.