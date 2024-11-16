Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що сторони можуть говорити про сучасні виклики. Це важливо зробити, зокрема через зміну влади у США та нові реалії, на які тепер треба зважати.

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Чого очікувати від зустрічі

На думку політолога, лідери країн можуть говорити про те, як реагувати на заяви, які нещодавно озвучив Владімір Путін. Після розмови з Олафом Шольцом російський диктатор сказав, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але треба "враховувати нові територіальні реалії".

Відповідно, з огляду на ці заяви, Європі потрібно прогнозувати подальшу підтримку нашої держави та загалом перебіг війни. Адже Путін робить все, щоб вона далі тривала.

Але, думаю, ключовий момент, який вони обговорюватимуть за закритими дверима, а потім і разом з нами – це, що робити, коли Трамп вийде зі своїм планом закінчення війни. А найважливіше, що буде, якщо він, м'яко кажучи, не сподобається Україні та європейським країнам,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Ба більше, якщо подивитися на публікації в західних медіа, які оприлюднюють ці "плани" з посиланням на неназваних американських чиновників, то ми побачимо, що там фігурують 3 суб'єкти: Сполучені Штати, Росія та Україна. Там або зовсім немає Європейського Союзу, або він згадується в самому кінці, як той, який за все заплатить.

"Я думаю, що європейців все це, м'яко кажучи, напружує, і вони думають, як реагувати, якщо ситуація розвиватиметься так надалі. Тому "Веймарський трикутник" дозволить фахово та якісно проговорити ці питання, відпрацювати спільну позицію та бути готовими до того, що Трамп може представити свій план ще до інавгурації", – додав політолог.