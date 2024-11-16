Радослав Сікорський каже, що крім країн Веймарського трикутника, Німеччини, Польщі та Франції, він очікує прибуття представників інших європейських країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Як відбуватимуться переговори

На зустріч запросили главу українського МЗС Андрія Сибігу та Каю Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи,

– каже Радослав Сікорський.

Раніше Сікорський повідомляв, що країни ЄС планують обговорити масштабні рішення щодо підтримки України. Зокрема, глава польського МЗС зауважив, що Україна може отримати заморожені російські активи.

А також припустив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не зможе дозволити собі нищівного провалу в Україні.