Радослав Сикорский говорит, что кроме стран Веймарского треугольника, Германии, Польши и Франции, он ожидает прибытия представителей других европейских стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Как будут проходить переговоры

На встречу пригласили главу украинского МИД Андрея Сибигу и Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису,

– говорит Радослав Сикорский.

Ранее Сикорский сообщал, что страны ЕС планируют обсудить масштабные решения по поддержке Украины. В частности, глава польского МИД отметил, что Украина может получить замороженные российские активы.

А также предположил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа не сможет позволить себе сокрушительного провала в Украине.