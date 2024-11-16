Радослав Сикорский говорит, что кроме стран Веймарского треугольника, Германии, Польши и Франции, он ожидает прибытия представителей других европейских стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
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Как будут проходить переговоры
На встречу пригласили главу украинского МИД Андрея Сибигу и Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.
Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису,
– говорит Радослав Сикорский.
Ранее Сикорский сообщал, что страны ЕС планируют обсудить масштабные решения по поддержке Украины. В частности, глава польского МИД отметил, что Украина может получить замороженные российские активы.
А также предположил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа не сможет позволить себе сокрушительного провала в Украине.