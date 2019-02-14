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      Вели как преступника: епископа УПЦ МП депортировали из Украины

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      Вели как преступника: епископа УПЦ МП депортировали из Украины
      Вели как преступника: епископа УПЦ МП депортировали из Украины / Фото из открытых источников

      В аэропорту "Борисполь" 13 февраля не пропустили в Украину архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрия Харона). Священнослужителя возвращают в Соединенные Штаты, откуда он прилетел 13 февраля.

      Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян сказал, что у священнослужителя не было с собой действующего украинского загранпаспорта, а был только недействительный, который и изъяли правоохранители, пишет "Громадське".

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      Поскольку у Гедеона не было действующего заграничного паспорта, то он не смог пересечь границу и авиакомпания обязана была его вернуть в место вылета.

      У него изъяли недействительный загранпаспорт. Недействительный документ не дает права на пересечение границы,
      – добавил Слободян.

      Поэтому в 6:30 архиерей УПЦ МП Гедеон вылетел на Франкфурт.

      Информацию также подтвердил сам Гедеон у себя Facebook-странице.

      Вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!
      – заметил Гедеон.

      Что известно про епископа Гедеона?В миру Юрий Харон родился в Одессе. В 1991 перебрался жить в США. В Киев приехал в конце 90-х. Тогда же священник получил место в элитном столичном приходе – Ильинской церкви на Подоле.

      По данным LB.ua, Гедеон не мог автоматически получить украинское гражданство, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США.

      Согласно реестру ГМС, украинский паспорт Харона является недействительным. По данным источника в ГМС, Харон действительно получил гражданство Украины, но позже оно было аннулировано, поскольку при подаче документов священнослужитель предоставил недостоверные данные.

      Также известно, что Гедеон является противником создания Православной церкви Украины. Так, в 2018 году он подал в Верховный суд иск с требованием признать постановление Верховной Рады "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху о выдаче Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его.

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      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Религия Новости США Скандал Православная церковь Украины УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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