Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України
В аеропорту "Бориспіль" 13 лютого не пропустили в Україну архієрея Української православної церкви Московського патріархату єпископа Макарівського Гедеона (в миру – Юрія Харона). Священнослужителя повертають до Сполучених Штатів, звідки він прилетів 13 лютого.
Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян сказав, що у священнослужителя не було з собою чинного українського закордонного паспорта, а був лише недійсний, який і вилучили правоохоронці, пише "Громадське".
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Оскільки в Гедеона не було чинного закордонного паспорта, то він не зміг перетнути кордон й авіакомпанія зобов'язана була його повернути в місце вильоту.
У нього вилучили недійсний закордонний паспорт. Недійсний документ не дає права на перетин кордону,
– додав Слободян.
Тож о 6:30 архієрей УПЦ МП Гедеон вилетів на Франкфурт.
Інформацію також підтвердив сам Гедеон у себе Facebook-сторінці.
Вели до літака озброєні автоматники, як злочинця!
– зазначив Гедеон.
Обіцяв повернутися,
– додав речник.
Що відомо про єпископа Гедеона?В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.
За даними LB.ua, Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США.
Відповідно до реєстру ДМС, український паспорт Харона є недійсним. За даними джерела в ДМС, Харон справді отримав громадянство України, але пізніше воно було анульоване, оскільки при подачі документів священнослужитель надав недостовірні дані.
Також відомо, що Гедеон є противником створення Православної церкви України. Так, у 2018 році він подав до Верховного суду позов з вимогою визнати постанову Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його.