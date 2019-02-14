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      Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України

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      Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України
      Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України / Фото з відкритих джерел

      В аеропорту "Бориспіль" 13 лютого не пропустили в Україну архієрея Української православної церкви Московського патріархату єпископа Макарівського Гедеона (в миру – Юрія Харона). Священнослужителя повертають до Сполучених Штатів, звідки він прилетів 13 лютого.

      Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян сказав, що у священнослужителя не було з собою чинного українського закордонного паспорта, а був лише недійсний, який і вилучили правоохоронці, пише "Громадське".

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      Оскільки в Гедеона не було чинного закордонного паспорта, то він не зміг перетнути кордон й авіакомпанія зобов'язана була його повернути в місце вильоту.

      У нього вилучили недійсний закордонний паспорт. Недійсний документ не дає права на перетин кордону,
      – додав Слободян.

      Тож о 6:30 архієрей УПЦ МП Гедеон вилетів на Франкфурт. 

      Інформацію також підтвердив сам Гедеон у себе Facebook-сторінці.

      Вели до літака озброєні автоматники, як злочинця!
      – зазначив Гедеон.

      Олег Слободян у себе на Facebook-сторінці написав, що Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта самостійно, без примусу, в доброму здоров'ї та гуморі.

      Обіцяв повернутися,
      – додав речник.

      Що відомо про єпископа Гедеона?В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.

      За даними LB.ua, Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США.

      Відповідно до реєстру ДМС, український паспорт Харона є недійсним. За даними джерела в ДМС, Харон справді отримав громадянство України, але пізніше воно було анульоване, оскільки при подачі документів священнослужитель надав недостовірні дані.

      Також відомо, що Гедеон є противником створення Православної церкви України. Так, у 2018 році він подав до Верховного суду позов з вимогою визнати постанову Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його.

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      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Скандал Новини США Релігія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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