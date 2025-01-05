Россияне перерезали основные дороги

В течение 3 – 4-х суток нового года россияне подошли к указанной дороге на расстояние до 1-го километра и, вероятно, ближайшее время попытаются прорваться дальше на север, на отрезке между Времовкой и Новоселкой. Очевидно, дорога уже находится под плотным огневым контролем российских войск. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В атаках привлечены штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка и 218-го танкового полка этой дивизии. Очевидно, в случае существенного тактического успеха российских подразделений 127-й МСД у командования УВ "Восток" сможет возникнуть желание ввести на этом направлении в бой и часть сил 34-й отдельной мотострелковой бригады из состава 49-й ЗВА. Эта бригада, вероятно, составляет резерв этой группировки и ее немного "придерживают" для наращивания усилий и развития успеха.

Кроме этого, в боях не вовлечены полностью и 60 ОМСБр из состава 5-й ЗВА. Поэтому командование 5-й ЗВА может задействовать еще и этот резерв.

Сейчас россияне не могут ворваться непосредственно в саму Великую Новоселку с востока и юга, несмотря на то, что в полосе действий привлечены и подразделения 60-й ОМСБр. Они постоянно атакуют вдоль двух дорог Великая Новоселка – Шахтерское и Великая Новоселка – Золотая Нива, но пока ничего существенного не достигли.

Поэтому ситуация на противоположном фланге (между Времовкой и Новоселкой) в этом контексте представляется достаточно опасной для всего района обороны ВСУ в Великой Новоселке.

Однако самыми опасными все-таки представляются действия двух отдельных бригад морской пехоты противника в районе села Новый Комар и села Раздольное – 40-й и 336-й ОБР МП. Определяется это тем, что противник перерезал обе основные дороги, которые ведут от Великой Новоселки на север.

Насколько я понимаю, россияне стремятся не только захватить Новый Комар, но и прорваться дальше – к реке Мокрые Ялы, на более-менее широком по фронту отрезке. Это, в свою очередь, даст возможность противнику усложнить материально-техническое обеспечение украинских подразделений, которые обороняются в самой Великой Новоселке.

Это дается россиянам с очень большими сложностями. Точнее – пока вообще никак не удается. Передовые подразделения российской морской пехоты вынуждены вести упорные и изнурительные бои в Новом Комаре и вокруг него. Более того, украинские передовые подразделения там время от времени даже, контратакуют.

Большая Новоселка уже в окружении

Таким образом, становится понятным основной смысл замысла командования противника по захвату района Великой Новоселки:

либо окружить украинскую тактическую группу в самом поселке,

или под угрозой окружения заставить ее отойти из него в северо-западном направлении.

Сейчас, по сути, противник уже обошел этот район с востока и юга, прорвался на север от него и теперь пытается сделать то же самое с запада, силами 127-й МСД 5-й ЗВА.

Но есть одна характерная деталь. В отличие от командования УВ "Центр", командование УВ "Восток" противника в районе Великой Новоселки явно использует свои резервы экономнее, чем УВ "Центр" это делает на Покровском направлении. Этим УВ "Центр", по сути, сохраняет свои реальные возможности по организации и ведению наступательных действий в своей полосе.

Честно говоря, на дальнейшие перспективы удержания района Большой Новоселки я смотрю пессимистично. Сейчас противник уже очень близок к завершению, если так можно сказать, "основного этапа" выполнения своего замысла. Фактически, Большая Новоселка и прилегающие районы уже находятся в полуокружении.

А с продвижением передовых подразделений 127-й МСД противника к дороге на Успеновку, а также российских морпехов к реке Мокрые Ялы – положение наших войск в районе Великой Новоселки ухудшится еще больше.

Конечно, это можно исправить. Например, отбросив противника снова от Нового Комара к дороге на Багатир, или организовав какие-то контратакующие действия с рубежа Новополь – Новоселка во фланг 127-й МСД противника. Но, очевидно, на это нет необходимых сил.

Более того, противник видит эти угрозы и осуществляет определенные шаги, чтобы обезопасить свои наступательные тактические группы от этих неожиданностей. Например, 127 МСД россиян, одновременно с наступлением к дороге на Успеновку на участке к западу от Времовки, пытается так же продвинуться и в сторону поселка Новоселка, чтобы обезопасить свой левый фланг от возможных контратак ВСУ.

Поэтому, к сожалению, мой пессимизм относительно дальнейшей обороны Великой Новоселки вполне обоснован.