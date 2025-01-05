Росіяни перерізали основні дороги

Протягом 3 – 4-х діб нового року росіяни підійшли до вказаної дороги на відстань до 1-го кілометра і, ймовірно, найближчим часом спробують прорватися далі на північ, на відтинку між Времівкою та Новосілкою. Очевидно, дорога вже перебуває під щільним вогневим контролем російських військ. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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В атаках залучені штурмові підрозділи 114-го мотострілецького полку та 218-го танкового полку цієї дивізії. Очевидно, в разі суттєвого тактичного успіху російських підрозділів 127-ї МСД у командування УВ "Схід" зможе виникнути бажання ввести на цьому напрямку у бій й частину сил 34-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 49-ї ЗВА. Ця бригада, ймовірно, складає резерв цього угрупування і її трохи "притримують" для нарощування зусиль та розвитку успіху.

Окрім цього, у боях не залучені повністю й 60 ОМСБр зі складу 5-ї ЗВА. Тому командування 5-ї ЗВА може задіяти ще й цей резерв.

Зараз росіяни не можуть увірватися безпосередньо у саму Велику Новосілку зі сходу та півдня, попри те, що у смузі дій залучені й підрозділи 60-ї ОМСБр. Вони постійно атакують вздовж двох доріг Велика Новосілка – Шахтарське та Велика Новосілка – Золота Нива, але поки нічого суттєвого не досягли.

Тому ситуація на протилежному фланзі (між Времівкою та Новосілкою) у цьому контексті видається достатньо небезпечною для всього району оборони ЗСУ у Великій Новосілці.

Однак найнебезпечнішими все ж-таки видаються дії двох окремих бригад морської піхоти противника в районі села Новий Комар та села Роздольне – 40-ї та 336-ї ОБР МП. Визначається це тим, що противник перерізав обидві основні дороги, які ведуть від Великої Новосілки на північ.

Наскільки я розумію, росіяни прагнуть не тільки захопити Новий Комар, але й прорватися далі – до річки Мокрі Яли, на більш-менш широкому по фронту відтинку. Це, свою чергу, дасть можливість противнику ускладнити матеріально-технічне забезпечення українських підрозділів, які обороняються в самій Великій Новосілці.

Це дається росіянам із дуже великими складнощами. Точніше – наразі взагалі ніяк не вдається. Передові підрозділи російської морської піхоти вимушені вести вперті та виснажливі бої в Новому Комарі та навколо нього. Ба більше, українські передові підрозділи там час від часу навіть, контратакують.

Велика Новосілка вже в оточенні

Таким чином, стає зрозумілим основний сенс задуму командування противника щодо захоплення району Великої Новосілки:

або оточити українську тактичну групу у самому селищі,

або під загрозою оточення примусити її відійти з нього у північно-західному напрямку.

Зараз, по суті, противник вже обійшов цей район зі сходу та півдня, прорвався на північ від нього і тепер намагається зробити те саме із заходу, силами 127-ї МСД 5-ї ЗВА.

Та є одна характерна деталь. На відміну від командування УВ "Центр", командування УВ "Схід" противника в районі Великої Новосілки явно використовує свої резерви економніше, ніж УВ "Центр" це робить на Покровському напрямку. Цим УВ "Центр", по суті, зберігає свої реальні можливості щодо організації та ведення наступальних дій у своїй смузі.

Чесно кажучи, на подальші перспективи утримання району Великої Новосілки я дивлюсь песимістично. Зараз противник вже дуже близький до завершення, якщо так можливо сказати, "основного етапу" виконання свого задуму. Фактично, Велика Новосілка та прилеглі райони вже перебувають у напівоточенні.

А з просуванням передових підрозділів 127-ї МСД противника до дороги на Успенівку, а також російських морпіхів до річки Мокрі Яли – положення наших військ у районі Великої Новосілки погіршиться ще більше.

Звісно, це можна виправити. Наприклад, відкинувши противника знову від Нового Комара до дороги на Багатир, або організувавши якісь контратакувальні дії з рубежу Новопіль – Новосілка у фланг 127-ї МСД противника. Але, очевидно, на це немає необхідних сил.

Ба більше, противник бачить ці загрози й здійснює певні кроки, аби убезпечити свої наступальні тактичні групи від цих несподіванок. Наприклад, 127 МСД росіян, одночасно із наступом до дороги на Успенівку на ділянці на захід від Времівки, намагається так само просунутись й у бік селища Новосілка, аби убезпечити свій лівий фланг від можливих контратак ЗСУ.

Тому, на жаль, мій песимізм щодо подальшої оборони Великої Новосілки цілком обґрунтований.