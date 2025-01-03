Росія формує переговорну позицію

Якщо ви думаєте, що хвиля тероризму, яка прокотилася по США та Європі днями, це випадковість, то це дуже і дуже навряд. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Показовими є останні теракти у Німеччині та США. В обох випадках – це автомобілі, що врізаються у натовпи, які святкують новорічно-різдвяні свята. Виконавці – "дивні ісламісти". Наприклад, у США – це уродженець країни, який через 42 роки життя, протягом яких він був законослухняним громадянином і навіть відслужив у армії, раптом вирішив здійснити теракт "заради ІДІЛ". Згадування "ІДІЛ" тут теж показове, бо саме ця організація у цьому випадку максимально зручна для росіян.

Чому? Бо росіяни мають досвід спільної війни проти "ІДІЛ" разом з США. А ще саме "ІДІЛ" ніби-то відповідальна за теракт у російському "Крокусі".

Не здивуюся, якщо від імені "ІДІЛ" трапиться ще один теракт у Росії до 20 січня цього року. Потім Владімір Путін звернеться до Дональда Трампа щодо "протидії спільній загрозі". Тому "ІДІЛ" – дуже зручний привід для "об'єднання проти спільного ворога".

Варто нагадати, що тему "ісламізму" росіяни уже використовували раніше у відносинах з США. Наприклад, коли домоглися розв'язування рук у вирішенні "чеченського питання". Тоді вони змогли успішно "продати" Заходу борців за незалежність Чечні як "ісламістів". Це не відповідало дійсності, але дуже вдало потрапило на тренди західної громадської думки кінця 90-х – початку нульових.

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Те, що зараз говорить Марія Пєвчих (соратниця Навального і так звана "російська лібералка – 24 Канал), теж вписується у схему "формування переговорних позицій". Російська влада цілком може запропонувати Трампу в якості формальної "плати" за зняття санкцій випустити на Захід політзеків. Теоретично це можна було б подати як "перемогу демократії". Для російського режиму це нічого не вартуватиме, бо всіх цих людей ФСБ просто нахапало для "виконання плану", і вони нікому не потрібні.

Коротко кажучи, замисел росіян вимальовується: домовитися з Трампом, винісши "українське питання" за дужки. Мовляв, нумо домовлятися щодо "реальних проблем": боротьба з тероризмом, санкції, обміни тощо, а Україною нехай займаються європейці.

Важко сказати, наскільки це все може спрацювати, але немає сумнівів, що якісь "кролики" ще присутні у капелюхах російських "фокусників".

Ніколи не треба забувати, що маєш справу з терористами, маніпуляторами та людьми, звичними до обробки свідомості інших людей.